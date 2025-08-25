Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Parachutisten 'botsen in de lucht' en komen hard terecht op grond

Ongeluk

Vandaag, 10:06

Link gekopieerd

Op het vliegveld van Hoogeveen zijn zondagavond twee parachutisten gewond geraakt. Dit gebeurde tijdens de landing. Getuigen melden aan een videocorrespondent ter plaatse dat de twee parachutisten zijn gebotst in de lucht en daarna hard terecht zijn gekomen.

Hulpdiensten zijn direct op het ongeluk afgekomen. Twee ambulances en een politieauto waren ter plaatse. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Lees ook:

Zo krijg jij de Hart van Nederland-'app' op jouw telefoon
Zo krijg jij de Hart van Nederland-'app' op jouw telefoon

Lees ook

Militair overlijdt na parachutesprong op vliegveld Teuge
Militair overlijdt na parachutesprong op vliegveld Teuge
Nederlandse parachutist raakt verstrengeld en crasht
Nederlandse parachutist raakt verstrengeld en crasht
Parachutespringer bungelt vast in zendmast van 50 meter hoog in Oss
Parachutespringer bungelt vast in zendmast van 50 meter hoog in Oss
Man (59) uit Vianen overleden bij noodlottige parachutesprong Texel
Man (59) uit Vianen overleden bij noodlottige parachutesprong Texel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.