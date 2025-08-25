Parachutisten 'botsen in de lucht' en komen hard terecht op grond

Ongeluk
Vandaag, 10:06
Op het vliegveld van Hoogeveen zijn zondagavond twee parachutisten gewond geraakt. Dit gebeurde tijdens de landing. Getuigen melden aan een videocorrespondent ter plaatse dat de twee parachutisten zijn gebotst in de lucht en daarna hard terecht zijn gekomen.
Hulpdiensten zijn direct op het ongeluk afgekomen. Twee ambulances en een politieauto waren ter plaatse. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn.
