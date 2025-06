Parachutespringer bungelt vast in zendmast van 50 meter hoog in Oss

Doodenge momenten woensdagochtend voor een parachutespringer in Oss, die vast kwam te zitten in een zendmast aan de Aengelbertlaan. De parachutist kwam op zo'n 50 meter hoogte vast te zitten. Een woordvoerster van de politie laat weten dat de basejumper is nagekeken door de ambulance en daarna is aangehouden. Hij wordt op het bureau ondervraagd.

"Het is verboden om te klimmen op een mast die niet van jou is, dus hij zat sowieso fout", zegt ze. "We gaan vragen hoe hij hier terecht is gekomen en wat de bedoeling was." Bij basejumpen springt een parachutist niet uit een vliegtuig of helikopter, maar van een hoog punt op aarde.

Rond 07.00 uur kreeg de brandweer een melding over de vastzittende parachutist. De ladderwagen was niet hoog genoeg om hem te redden. Er moest een speciaal hoogtereddingsteam uit Oost-Brabant komen om de basejumper eruit te halen. Rond 10.00 uur stond de man weer met beide voeten op de grond.

ANP