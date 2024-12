Weg bezaaid met paprika's na kantelen vrachtwagen in Naaldwijk

Een vrachtwagenchauffeur is maandagavond gewond geraakt toen zijn voertuig kantelde in het Zuid-Hollandse Naaldwijk. De weg lag hierdoor bezaaid met groene paprika's.

De chauffeur was met een lading paprika's en aubergines onderweg naar Poeldijk, maar op de Burgemeester Elsenweg verloor hij door onbekende reden de macht over het stuur. De chauffeur kruiste acht rijstroken en knalde door de geleiderail in de middenberm, voordat hij achterstevoren en op de zijkant tot stilstand kwam naast de vangrail van de andere rijbaan.

Naar ziekenhuis vervoerd

De bestuurder van de Spaanse vrachtwagen is door omstanders uit de cabine geholpen. Hij is nagekeken door het ambulancepersoneel. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden vervoerd voor verdere behandeling. Welk letsel hij had en hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

Een groot deel van de lading groene paprika's is door het ongeluk uit de vrachtwagen gevallen. Ook was er een schadespoor op beide rijbanen. Daarom is de N213 tussen het Westerleeplein en het Vlietpolderplein tijdelijk afgesloten.