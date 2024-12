Dode aangetroffen na flatbrand in Drachten

In een appartement van een flatgebouw aan de Tjaarda in het Friese Drachten heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. De 77-jarige bewoner van het huis heeft de brand niet overleefd.

Vijf omliggende appartementen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen hotel. Inmiddels kunnen zij terugkeren naar hun woningen, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De brand brak rond 02.30 uur uit en de brandweer rukte met verschillende eenheden uit om het vuur te blussen. Even na 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

ANP