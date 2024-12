NL-Alert om veel rook bij grote grote brand in loods

Net over de provinciegrens van Drenthe en Groningen woedde maandag in Nieuw-Buinen een brand in een loods. Bij de grote brand aan de Industrieweg kwam veel rook vrij. Het ging om zo'n grote rookwolk dat de veiligheidsregio een NL-Alert heeft gestuurd.

In de loods, die bijna twintig meter is, lag vooral kleding en hout opgeslagen. De loods stond volledig in brand en er werden meerdere brandweerploegen uit de omgeving opgeroepen om het vuur te bestrijden. De brandweer heeft weten te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omliggende gebouwen.

Mensen die naast de loods wonen, zijn geëvacueerd. Brandweer Groningen waarschuwde op X dat de rook in de richting van het Groningse dorp Musselkanaal, dat vlak bij Nieuw-Buinen ligt, trekt. Hoewel de brand nu onder controle is, kan er nog wel rookontwikkeling zijn door het nablussen.

ANP / Hart van Nederland

Beeld: Persbureau Meter