Overleden zwemmer voor kust Texel is 27-jarige vrouw

De zwemmer die zondagavond voor de kust van Texel is verdronken, is een 27-jarige vrouw die op het eiland woonde. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door NH Nieuws.

De vrouw werd samen met twee anderen rond 19.20 uur uit het water gehaald, nadat zij ter hoogte van De Koog in een mui terecht waren gekomen. Een mui is een geul voor de kust, waar een sterke stroming richting zee staat.

Ondanks een poging tot reanimatie is het slachtoffer overleden. Hoe het met de twee andere zwemmers gaat, weet de politie niet. "Maar de 27-jarige vrouw is de enige die is overleden", aldus de woordvoerder. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Scheveningen

Ook in Scheveningen kwam zondag een zwemmer in de problemen. De Haagse Reddingsbridage heeft de zwemmer aan wal gehaald en daar gereanimeerd. Vervolgens is de persoon naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu gaat met de zwemmer is niet bekend.

ANP