Zwemmer raakt in de problemen voor kust Scheveningen en wordt op druk strand gereanimeerd

Een zwemmer is in Scheveningen, vlakbij de Pier, in de problemen geraakt. De persoon te water is door de Haagse Reddingsbrigade aan wal gehaald en daar gereanimeerd. Vervolgens is de zwemmer naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met deze persoon gaat.

De melding van een zwemmer in de problemen kwam rond 17.45 uur. Het was toen erg druk op het strand. Strandgangers werden op afstand gehouden zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.

Eerder vandaag werd er ook een zwemmer gereanimeerd bij De Koog op Texel.