Zwemmer overleden door sterke stroming voor kust Texel, twee anderen gered

Ongeluk

Vandaag, 22:09

Voor de kust van Texel ter hoogte van De Koog zijn zondagavond drie mensen uit het water gehaald, nadat zij in een mui terecht waren gekomen. Een persoon is na reanimatie overleden, bevestigt een woordvoerder van de Kustwacht na berichtgeving door NH Nieuws.

De politie zegt dat de melding rond 19.20 uur binnenkwam bij de hulpdiensten. Hoe de twee andere mensen eraan toe zijn, weet ze niet. Volgens de woordvoerder van de Kustwacht zijn zij "door de hulpdiensten opgevangen". Over de identiteit van de persoon die omkwam, zegt de politie niets.

Een mui is een geul voor de kust, waar een sterke stroming richting zee staat.

ANP

