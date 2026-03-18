Fietser na aanrijding honderden meters meegesleurd door vrachtwagen in Losser

Op een rotonde op de Gronausestraat in de Overijsselse plaats Losser is woensdagochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Daardoor werd de fietser enkele honderden meters meegesleept door het voertuig.

Het ongeval gebeurde rond 06.30 uur. Het slachtoffer kwam hard ten val, en ook raakte zijn fiets zwaar beschadigd. De weg ligt bezaaid met onderdelen van de fiets en de wielen bleven achter op de rotonde.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.