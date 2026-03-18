Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fietser na aanrijding honderden meters meegesleurd door vrachtwagen in Losser

Ongeluk

Vandaag, 07:32 - Update: 25 minuten geleden

Link gekopieerd

Op een rotonde op de Gronausestraat in de Overijsselse plaats Losser is woensdagochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Daardoor werd de fietser enkele honderden meters meegesleept door het voertuig.

Het ongeval gebeurde rond 06.30 uur. Het slachtoffer kwam hard ten val, en ook raakte zijn fiets zwaar beschadigd. De weg ligt bezaaid met onderdelen van de fiets en de wielen bleven achter op de rotonde.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.