OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Veertien personen naar ziekenhuis door vrijgekomen gevaarlijke stof Genemuiden

Veertien personen naar ziekenhuis door vrijgekomen gevaarlijke stof Genemuiden

Ongeluk

Vandaag, 11:15

Link gekopieerd

Bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden zijn veertien gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Dat meldt Veiligheidsregio IJsselland. In het bedrijf stond een heftruck waarbij de accu was drooggekookt.

Toen medewerkers gezondheidsklachten kregen, zijn de hulpdiensten ingeschakeld. De medewerkers en een brandweerman worden onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. De heftruck is uit het bedrijf aan de Kamperzeedijk gehaald en het hele gebouw is ontruimd.

Buiten veilig

In het gebouw zijn metingen gedaan om te zien om welke gevaarlijke stof het gaat, maar dat is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio maakt zich geen zorgen over de omgeving rondom het gebouw. "Buiten in de frisse lucht is het veilig", aldus de veiligheidsregio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Ziekenhuizen waarschuwen: online gekochte afslankmiddelen kunnen nep zijn
Ziekenhuizen waarschuwen: online gekochte afslankmiddelen kunnen nep zijn
Inferno legt bedrijfspand Den Hoorn volledig in de as
Inferno legt bedrijfspand Den Hoorn volledig in de as

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.