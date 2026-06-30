Veertien personen naar ziekenhuis door vrijgekomen gevaarlijke stof Genemuiden

Bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden zijn veertien gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Dat meldt Veiligheidsregio IJsselland. In het bedrijf stond een heftruck waarbij de accu was drooggekookt.

Toen medewerkers gezondheidsklachten kregen, zijn de hulpdiensten ingeschakeld. De medewerkers en een brandweerman worden onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. De heftruck is uit het bedrijf aan de Kamperzeedijk gehaald en het hele gebouw is ontruimd.

Buiten veilig

In het gebouw zijn metingen gedaan om te zien om welke gevaarlijke stof het gaat, maar dat is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio maakt zich geen zorgen over de omgeving rondom het gebouw. "Buiten in de frisse lucht is het veilig", aldus de veiligheidsregio.