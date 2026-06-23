Inferno legt bedrijfspand Den Hoorn volledig in de as

Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand aan de Kleijweg in Den Hoorn getroffen. De brand ging gepaard met veel rook en zorgde ervoor dat de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. Inmiddels is de brand onder controle.

De eerste melding kwam om 02.00 uur. Toen de hulpdiensten aankwamen aan de Kleijweg in de Zuid-Hollandse plaats, was de brand uitslaand. Daarom werd er direct groots ingezet door de brandweer. Bij de vlammenzee is ook veel rook vrijgekomen. De veiligheidsregio adviseert omwonenden, ook op grotere afstand, om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Sloopkraan

Op zeker 3 kilometer afstand zijn namelijk brandresten gevonden. "Het is niet direct gevaarlijk. Opruimen dient wel met handschoenen te gebeuren, schoonmaken kan met water en zeep", aldus de brandweer. De snelweg A4 was enige tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de brand.

Gezien de brand inmiddels onder controle is, is een sloopkraan bezig om het pand verder open te trekken zodat de brandweerlieden alle brandhaarden kunnen blussen. Stichting Salvage is ter plaatse voor de verdere schadeafhandeling. Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden zal de gemeente Midden-Delfland in de loop van de dag omwonenden en omliggende bedrijven verder informeren, mocht dat nodig zijn.