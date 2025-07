Auto over de kop in Dedemsvaart, bestuurder voortvluchtig

Een automobilist is zondagavond over de kop geslagen in het Overijsselse Dedemsvaart. Daarop is hij of zij gevlucht van de plek van het ongeval.

Het ongeval gebeurde even na 22.00 uur aan het Ommerkanaal. De auto knalde eerst tegen een boom. Uiteindelijk kwam het voertuig ondersteboven tot stilstand op het wegdek.

De bestuurder heeft de komst van de hulpdiensten niet afgewacht. Of diegene gewond is, is dan ook niet bekend. De auto liep flinke schade op.