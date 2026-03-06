Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Chauffeur redt 3 auto's nadat trailer in brand vliegt op A1

Ongeluk

Vandaag, 16:37

Link gekopieerd

Op de A1 bij Deventer is vrijdagmiddag de trailer van een autotransporter in brand gevlogen. Vastgelopen remmen waren daarbij de mogelijke oorzaak. Dit zou voor zoveel warmte hebben gezorgd dat er brand ontstond. Op de trailer stonden drie auto's, en wonder boven wonder wist de chauffeur deze te redden.

Toen de chauffeur in de gaten kreeg dat er brand ontstond, bedacht hij zich geen moment. Hij zette het voertuig op de vluchtstrook en reed de auto's van de aanhanger af. Met succes, want de drie gloednieuwe Volkswagen Tiguan R-line's, met een waarde tussen de 60.000 en 70.000 euro, kwamen er volledig ongeschonden vanaf.

Rook ingeademd

Door zijn heldhaftige daad kwam de chauffeur er zelf niet helemaal ongedeerd vanaf. Hij ademde tijdens het verplaatsen van de auto's veel rook in. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om de man na te kijken, maar uiteindelijk hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. De trailer is zwaar beschadigd en moest worden afgesleept. De drie nieuwe Volkswagens werden door een bergingsbedrijf van de snelweg gehaald.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Woning brandt volledig uit in Amsterdam, zeven mensen naar ziekenhuis
Woning brandt volledig uit in Amsterdam, zeven mensen naar ziekenhuis
Zeer grote brand in schuur Hoevelaken, rode gloed in wijde omgeving te zien
Zeer grote brand in schuur Hoevelaken, rode gloed in wijde omgeving te zien

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.