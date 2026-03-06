Chauffeur redt 3 auto's nadat trailer in brand vliegt op A1

Op de A1 bij Deventer is vrijdagmiddag de trailer van een autotransporter in brand gevlogen. Vastgelopen remmen waren daarbij de mogelijke oorzaak. Dit zou voor zoveel warmte hebben gezorgd dat er brand ontstond. Op de trailer stonden drie auto's, en wonder boven wonder wist de chauffeur deze te redden.

Toen de chauffeur in de gaten kreeg dat er brand ontstond, bedacht hij zich geen moment. Hij zette het voertuig op de vluchtstrook en reed de auto's van de aanhanger af. Met succes, want de drie gloednieuwe Volkswagen Tiguan R-line's, met een waarde tussen de 60.000 en 70.000 euro, kwamen er volledig ongeschonden vanaf.

Rook ingeademd

Door zijn heldhaftige daad kwam de chauffeur er zelf niet helemaal ongedeerd vanaf. Hij ademde tijdens het verplaatsen van de auto's veel rook in. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om de man na te kijken, maar uiteindelijk hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. De trailer is zwaar beschadigd en moest worden afgesleept. De drie nieuwe Volkswagens werden door een bergingsbedrijf van de snelweg gehaald.