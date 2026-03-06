Woning brandt volledig uit in Amsterdam, vijf mensen naar ziekenhuis

Een woning in de Amsterdamse Herculesstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitgebrand. Vijf mensen ademden rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Drie omliggende appartementen zijn ook onbewoonbaar verklaard. Twee katten die zich tijdens de brand in de rook bevonden in stadsdeel Zuid zijn opgehaald door de dierenambulance. De brand is inmiddels geblust. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.