Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeer grote brand in schuur Hoevelaken, rode gloed in wijde omgeving te zien

Brand

Gisteren, 22:54 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In een schuur aan de Weldammerlaan in Hoevelaken woedt donderdagavond een grote brand. De brand bij het agrarische bedrijf brak rond 21.15 uur uit. De brandweer heeft opgeschaald naar het sein ‘grote brand’.

Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw en zijn van grote afstand zichtbaar. In de omgeving is een rode gloed in de lucht te zien en er trekt een flinke rookwolk over Hoevelaken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Asbest

Volgens de veiligheidsregio wordt de brand mede gevoed door hooi en stro die in de schuur liggen opgeslagen. De brandweer is momenteel druk bezig met blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De hulpdiensten hebben wel te maken met grote uitdagingen, waaronder rookontwikkeling en mogelijk asbest in de schuur. Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bestuurder van busje slaat meerdere keren over de kop bij De Punt en raakt zwaargewond
Bestuurder van busje slaat meerdere keren over de kop bij De Punt en raakt zwaargewond
Brandweer rukt uit voor eerste droogtebrand van het jaar in Valkenswaard
Brandweer rukt uit voor eerste droogtebrand van het jaar in Valkenswaard

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.