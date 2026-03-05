Zeer grote brand in schuur Hoevelaken, rode gloed in wijde omgeving te zien

In een schuur aan de Weldammerlaan in Hoevelaken woedt donderdagavond een grote brand. De brand bij het agrarische bedrijf brak rond 21.15 uur uit. De brandweer heeft opgeschaald naar het sein ‘grote brand’.

Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw en zijn van grote afstand zichtbaar. In de omgeving is een rode gloed in de lucht te zien en er trekt een flinke rookwolk over Hoevelaken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Asbest

Volgens de veiligheidsregio wordt de brand mede gevoed door hooi en stro die in de schuur liggen opgeslagen. De brandweer is momenteel druk bezig met blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De hulpdiensten hebben wel te maken met grote uitdagingen, waaronder rookontwikkeling en mogelijk asbest in de schuur. Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.