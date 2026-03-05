Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bestuurder van busje slaat meerdere keren over de kop bij De Punt en raakt zwaargewond

Ongeluk

Vandaag, 20:06

Link gekopieerd

Op de N34 bij De Punt is donderdagavond een busje meerdere keren over de kop geslagen. Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur. De bestuurder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Na de crash schoot het voertuig over een sloot heen en kwam uiteindelijk tot stilstand in een weiland. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Bevrijden

De brandweer moest het slachtoffer uit het busje bevrijden. Daarna werd de gewonde behandeld door personeel van het Mobiel Medisch Team (MMT) en ambulancepersoneel.

De N34 werd na het ongeval afgesloten voor het verkeer. De weg vanuit Groningen in de richting van Zuidlaren blijft voorlopig dicht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nederlandse (55) zwaargewond na skibotsing in Tirol, vrouwelijke dader op de vlucht
Nederlandse (55) zwaargewond na skibotsing in Tirol, vrouwelijke dader op de vlucht
Zwaar ongeval op A12 voor Duitse grens, mogelijk door kettingbotsing
Zwaar ongeval op A12 voor Duitse grens, mogelijk door kettingbotsing

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.