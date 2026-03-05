Bestuurder van busje slaat meerdere keren over de kop bij De Punt en raakt zwaargewond

Op de N34 bij De Punt is donderdagavond een busje meerdere keren over de kop geslagen. Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur. De bestuurder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Na de crash schoot het voertuig over een sloot heen en kwam uiteindelijk tot stilstand in een weiland. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Bevrijden

De brandweer moest het slachtoffer uit het busje bevrijden. Daarna werd de gewonde behandeld door personeel van het Mobiel Medisch Team (MMT) en ambulancepersoneel.

De N34 werd na het ongeval afgesloten voor het verkeer. De weg vanuit Groningen in de richting van Zuidlaren blijft voorlopig dicht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.