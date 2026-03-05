Nederlandse (55) zwaargewond na skibotsing in Tirol, vrouwelijke dader op de vlucht

Voor een 55-jarige Nederlandse vrouw is haar wintersportvakantie uitgelopen op een nachtmerrie. Na een harde botsing op de skipiste bleef zij zwaar gewond achter in de sneeuw. De veroorzaker ging er na het ongeluk vandoor en is sindsdien spoorloos.

De vrouw was afgelopen dinsdag aan het skiën in het bekende skigebied Zillertal Arena. Halverwege haar afdaling ging het mis: een andere skiester botste hard op haar, waardoor de Nederlandse ten val kwam. Dat meldt het AD.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er een skiongeluk gebeurt, zoals te zien is in deze video:

0:42 Nederlander zwaargewond en 5 skiërs van berg gered in Oostenrijk

Snel ervandoor

In plaats van de gewonde vrouw te helpen, koos de andere skiester ervoor om direct door te skiën zonder hulp te verlenen. De Nederlandse was zo zwaar gewond dat zij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

In Oostenrijk is het strafbaar om na een botsing op de piste een gewonde achter te laten. Dat wordt gezien als een vorm van vluchtmisdrijf en kan leiden tot een hoge boete of zelfs strafrechtelijke vervolging. De politie in Tirol probeert de betrokken skiester daarom zo snel mogelijk op te sporen, meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de beschrijving gaat het om een vrouw met blond haar die een zwarte jas droeg.