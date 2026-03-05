Brandweer rukt uit voor eerste droogtebrand van het jaar in Valkenswaard

In Valkenswaard is donderdag een bosbrand uitgebroken. Dit gebeurde rond 15.15 uur aan de Zandbergstraat. Er zou veel gras afgebrand zijn, net als twee routepaaltjes aan de zijkant van het gebied. Over de exacte omvang en eventuele gewonden is nog niets bekend.

Kort nadat de brand uitbrak werd de brandweer gealarmeerd. Onder meer twee tankautospuiten kwamen ter plaatse. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur ook snel onder controle. Wel zal er een poos nageblust moeten worden.