Veel schade door brand in strandtent Katwijk

Bij strandtent Willy Zuid aan de Boulevard Zeezijde in Katwijk is dinsdagavond brand uitgebroken. Twee vissers ontdekten het vuur en belden direct 112. De brandweer werd daarop gealarmeerd en schaalde korte tijd later op naar middelbrand.

De brand bleef beperkt tot de overkapping. Wel is een deel van de strandtent zwartgeblakerd en is er schade ontstaan. Het vuur woedde in een zijwand en in het dak. Daarbij kwam veel rook vrij.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk begon het vuur bij een koelkast of vriezer, bijvoorbeeld door een technisch probleem. Dat wordt nog onderzocht.

Vrijdag open

Vanwege de brand werd de Boulevard Zeezijde ter hoogte van de Sportlaan tijdelijk volledig afgesloten. Op de Facebookpagina van de strandtent staat dat de beachbar komende vrijdag open zou gaan. Of dat nog lukt, is niet bekend. De eigenaren hebben nog niet gereageerd op de brand.