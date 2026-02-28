Volg Hart van Nederland
Explosie in woning Hoofddorp: drie gewonden na brand

Crime

Vandaag, 10:29 - Update: 3 uur geleden

Drie bewoners van een huis aan de Koning Willem I laan in Hoofddorp zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt door een explosie. Rond 00.45 uur werd een steen door het raam gegooid, waarna een explosief afging in de woning. Door de knal ontstond brand, meldt de politie.

De bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Na controle mochten zij weer naar huis. De schrik zit er goed in bij het gezin.

Steen door raam en explosief afgegaan

Volgens de politie waren het twee jongens die verantwoordelijk zijn voor de explosie. Nadat zij de steen door het raam hadden gegooid, lieten zij het explosief ontploffen. Direct daarna renden ze weg in de richting van de Boslaan.

Een van de verdachten is ongeveer 1,60 meter lang en droeg zwarte kleding. Van de tweede jongen is nog geen signalement bekendgemaakt.

Op zoek naar camerabeelden

De politie roept mensen op die rond het tijdstip van de explosie iets verdachts hebben gezien, zich te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving van de Koning Willem I laan en de Boslaan zijn welkom.

Er is aangifte gedaan van de explosie. Het getroffen gezin heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.

