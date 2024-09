'Bestuurder gereanimeerd bij eenzijdig ongeval Oss'

Een automobilist is dinsdagochtend gereanimeerd na een botsing tegen een boom in Oss. Het eenzijdige ongeluk vond plaats op de Megensebaan, die enige tijd afgesloten is geweest. Dat meldt Omroep Brabant.

De inzittende van de auto is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Naast de politie en de ambulancedienst, waren ook de brandweer en een traumahelikopter ter plaatse.

Het is nog onduidelijk waardoor de auto van de weg is geraakt. De politie is een onderzoek gestart, aldus de regionale omroep.