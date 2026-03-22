Rotterdammer komt om op skipiste in Oostenrijk

Zaterdagmiddag is een 25-jarige Nederlandse skiër omgekomen na een ongeval op de piste in het Oostenrijkse skigebied Fiss. Dat meldt de Tiroolse politie in een persbericht.

De man, afkomstig uit Rotterdam, skiede over een steile helling naar beneden. Aan de voet van die helling versmalt de piste en loopt over in een lichte glooiing. Vlak voor deze glooiing haalde de man een andere skiër in, waarna hij om nog onbekende redenen frontaal tegen een met beschermmateriaal omhulde sneeuwkanon botste, aldus de politie.

Bewusteloos op piste

De gewonde skiër bleef bewusteloos op de piste liggen. Andere skiërs verleenden onmiddellijk de noodzakelijke eerste hulp, startten de reanimatie en alarmeerden de hulpdiensten. Ondanks de voortgezette reanimatiepogingen door de skipatrouille en de spoedarts van de reddingshelikopter overleed de man aan zijn ernstige verwondingen.