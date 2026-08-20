Zes gewonden na dodelijk ongeval A59 bij Heesch uit ziekenhuis

De zes mensen die gewond raakten bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Heesch afgelopen vrijdag, zijn een dag later uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt een politiewoordvoerder donderdag. De 34-jarige vrouw die na het ongeval werd aangehouden, blijft verdachte. Bij het ongeluk overleden een man (71) en vrouw (72) uit Oss.

Het ongeval gebeurde achterin een file, die was ontstaan door trekkers die voor een boerenprotest naar het provinciehuis in Den Bosch reden. De 34-jarige bestuurder komt uit Nistelrode en wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel, dan wel de dood tot gevolg. Zij mocht na verhoor naar huis.

De politie meldt dat het onderzoek naar het dodelijke ongeval nog loopt.