Zwaar ongeluk op A12 bij Duiven door spookrijder, meerdere gewonden

Op de A12 is vrijdagavond ter hoogte van Duiven (Gelderland) een ongeluk gebeurd door een spookrijder. Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken, waaronder de spookrijder, zegt een politiewoordvoerder. Meerdere personen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Iets na 22.00 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van een spookrijder op de A12, zegt de woordvoerder. Kort daarna kwam een melding binnen van een ongeluk.

In de richting van de Duitse grens blijft de weg voorlopig dicht tussen Westervoort en Zevenaar zodat hulpverleners hun werk kunnen doen en de toedracht van het ongeval kan worden onderzocht. Verkeer in de richting van Oberhausen kan omrijden via de A50.

ANP