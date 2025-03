Spookrijder raakt zwaargewond bij ongeluk op A6, rijbaan afgesloten

De A6 richting Joure is maandagavond volledig afgesloten na een ernstig ongeluk met een spookrijder. Rond 19.30 uur ging het mis tussen Emmeloord en Joure, waar een personenauto frontaal werd geraakt door een bestelbusje. De spookrijdende bestuurder raakte zwaargewond. De inzittende van de auto die werd geraakt door de spookrijder, bleef ongedeerd.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder van het busje frontaal op een tegenligger botste. Op beelden is te zien dat beide voertuigen zwaar beschadigd op de weg staan. De ravage is groot, met brokstukken die verspreid over het asfalt liggen. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie.

Rijstrook afgesloten

De snelweg werd kort na het ongeluk volledig afgesloten vanaf Emmeloord richting Joure, tussen afrit Lemmer (17) en Oosterzee (18). De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is van de aanrijding. Of de spookrijder onder invloed was of verward, wordt nog uitgezocht.

Automobilisten moeten voorlopig rekening houden met enige vertragingen. Hoe lang de A6 nog dicht blijft, is onbekend. Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via Lelystad en Heerenveen.