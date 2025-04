Spookrijder raakt gewond bij frontale crash met lijnbus op N34 bij Gieten

Op de N34 bij Gieten is in de nacht van dinsdag op woensdag een ernstig ongeluk gebeurd. Een automobilist kwam frontaal in botsing met een lijnbus. Volgens de politie reed de bestuurder van de personenauto op dat moment tegen het verkeer in.

Meerdere hulpdiensten rukten uit na het ongeluk, waaronder de brandweer, ambulances en het Mobiel Medisch Team. De automobilist raakte gewond en is na stabilisatie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouwelijke buschauffeur kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Of er op dat moment passagiers in de bus aanwezig waren, is nog onduidelijk.

De afdeling Forensische Opsporing Verkeer onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.