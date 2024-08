Omvallende boom zorgt voor ravage in woonwijk, auto's en huizen beschadigd

Een omvallende boom heeft voor enorme ravage gezorgd in een woonwijk in Delft. Auto's zijn geplet, dakpannen vernield en ramen van dakkapellen zijn gebroken. Op beelden is te zien dat de schade groot is.

De brandweer rukte vrijdagmiddag rond 14.30 uur uit naar de Molukkenstraat in de Zuid-Hollandse plaats, vanwege de omgevallen boom. Een deel van een dakgoot is vernield en meerdere zonnepanelen zijn gebroken. Ook vielen er dakpannen naar beneden en is het raam van een dakkapel vernield.

Lees ook: Scooterrijder knalt op omgevallen boom in Amsterdam

Slachtoffers

Op straat in de woonwijk is de schade ook groot. Bij een auto is de stam van een boom op de motorkap gekomen. Daardoor zit er een grote barst in de voorruit. Bij een ernaast geparkeerde auto is de achterruit gesprongen. Door het incident zijn, voor zover bekend, geen gewonden gevallen. Het is onduidelijk waardoor de boom kon omvallen.