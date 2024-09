Omgevallen heimachine verwoest gloednieuwe woning in Albergen

Woensdagmiddag heeft een omgevallen heimachine voor flinke schade gezorgd aan een woning in de Hobergenstraat in Albergen. De boorinstallatie kantelde tegen de zijmuur van de woning en vernielde een deel van het dak.

Bij het incident raakte niemand gewond, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De bewoners waren op het moment dat het ongeluk gebeurde niet thuis.

Voor de bewoners is het een grote klap. Na een jaar verbouwen, werd de woning afgelopen week eindelijk opgeleverd. Het huis is vanwege de ravage onbewoonbaar. De bewoners kunnen voorlopig niet terugkeren naar de woning.

Oorzaak nog onbekend

De machine was bezig om palen in de grond te plaatsen voor nieuwe appartementencomplex. Hoe de installatie heeft kunnen omvallen, is nog niet bekend. De straat is door het incident volledig afgesloten.