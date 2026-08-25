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Pleeggezin verdronken Oekraïense jongeren dankbaar voor massale steun na drama

Ongeluk

Vandaag, 13:55

De pleegouders van twee verdronken Oekraïense jongeren in Nunspeet hebben van zich laten horen na het drama bij de Zandenplas. Op 13 augustus dit jaar kwamen Yuriy en Dmitry om na een reddingsactie uit het water een dag eerder. De pleegouders willen het dorp Nunspeet bedanken voor alle steun van de afgelopen tijd.

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'Woorden schieten tekort om onze dankbaarheid te uiten aan iedereen die ons bijstond. Op het moment dat we een van de moeilijkste dagen in ons leven meemaakten, voelden we dat we niet alleen waren", schrijft de familie in een brief. "En speciale dank aan de mensen die die dag bij onze jongens waren en alles deden om hen te redden."

Gevlucht voor de oorlog

De jongens vluchtten vanwege de Russische invasie en kwamen in Nederland terecht. Zij maakten deel uit van een pleeggezin van een Oekraïense vrouw en een Oekraïense man met vier pleegzonen en twee pleegdochters. Het gezin woonde sinds de uitbraak van de oorlog in Nunspeet.

De vier jongemannen uit het gezin waren samen bij de recreatieplas toen twee van hen volgens een woordvoerder van de gemeente gelijktijdig en door nog onbekende oorzaak onder water verdwenen.

Door Redactie Hart van Nederland

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