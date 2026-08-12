Reddingsactie bij Zandenplas: jongen en man uit water gehaald

Bij de Zandenplas aan de Eperweg bij Nunspeet zijn woensdag een jongen en een man uit het water gered. Hulpdiensten brachten de twee na de reddingsactie met ambulances naar het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

De eerste melding van een persoon te water kwam bij de politie binnen rond 12.00 uur. Daarop rukten de hulpdiensten massaal uit. Later bleek het om twee personen te gaan.

Politie gaat uit van ongeval

Beiden zijn, nadat ze uit het water gehaald waren, met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval. Hoe het nu met de twee gaat, is niet bekend.

Veel mensen zagen het gebeuren

Ten tijde van de reddingsoperatie waren er veel personen rondom de plas aanwezig die alles hebben zien gebeuren of hebben helpen zoeken. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.