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Oekraïense jongeren (15 en 20) overleden na reddingsactie in zwemplas Nunspeet

Ongeluk

Vandaag, 11:46

Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in de Zandenplas in Nunspeet in de problemen kwamen. De twee werden na een grote reddingsactie naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht, maar overleden daar woensdagavond. Dat laat de gemeente weten.

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De slachtoffers maakten deel uit van een pleeggezin van een Oekraïense vrouw en man met vier pleegzonen en twee pleegdochters. Het gezin woont sinds de uitbraak van de oorlog in Nunspeet. De vier jongemannen uit het gezin waren woensdag samen bij de recreatieplas toen twee van hen volgens een woordvoerder van de gemeente gelijktijdig en door nog onbekende oorzaak onder water verdwenen.

Vader helpt bij reddingsactie

Omstanders sloegen alarm en ook de vader kwam naar de plas om te helpen bij de reddingsactie. Hulpdiensten haalden de twee jongeren uit het water. Na de actie werden de twee overgebracht naar het ziekenhuis, daar overleden ze aan hun verwondingen.

Meerdere mensen bij de Zandenplas waren getuige van het drama. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. Ook de kerkelijke gemeenschap die al bij het Oekraïense gezin betrokken was, stemt verdere hulp af.

Door ANP

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