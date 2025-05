Vrouw (83) overleden na harde botsing tegen boom in Lierop

Bij een tragisch ongeluk op de Mierloseweg in het Brabantse Lierop donderdagochtend is een 83-jarige vrouw uit Helmond overleden. Dat meldt Omroep Brabant. Ze verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk en zijn er geen anderen bij betrokken geweest. Het overleden slachtoffer was de enige inzittende van het voertuig.

Na het ongeluk zou er in de auto brand zijn ontstaan. Twee andere weggebruikers, waaronder een vrachtwagenchauffeur, zouden die brand hebben geblust voor de auto uitbrandde.

Brandweer, politie en ambulance kwamen massaal ter plaatse, maar hulpverlening mocht niet meer baten. Waardoor het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk. De weg van Mierlo naar Lierop is in beide richtingen tijdelijk afgesloten voor onderzoek.