Bestuurster schrikt van drempel en geeft vol gas in autowasstraat

Een opmerkelijk ongeluk in een autowasstraat in Soest heeft zaterdagmiddag voor flinke consternatie gezorgd. Rond 12.30 uur raakte een bestuurster bij het uitrijden van de carwash aan de Oostergracht met haar auto een betonnen drempel. Ze schrok daar zo erg van, dat ze per ongeluk vol gas gaf.

De auto, met automatische versnellingsbak, slipte door de natte vloer richting de uitgang en kwam bijna haaks tot stilstand. Het voertuig moest uiteindelijk met de hand uit de garage worden geduwd. Een berger heeft de beschadigde auto daarna meegenomen.

Door het incident lag de wasstraat tijdelijk stil. Klanten moesten wachten tot de auto verwijderd was. Na ongeveer een uur kon de carwash weer open. De bestuurster kwam er zonder letsel vanaf, maar met een flinke schrik.