Kind uit water bij strand Heerhugowaard gehaald, naar ziekenhuis gebracht

Hulpdiensten zijn vrijdag rond 19.00 uur uitgerukt naar het Strand van Luna in Heerhugowaard voor een persoon te water. Het bleek om een kind te gaan, dat door omstanders uit het water was gehaald.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt het Noordhollands Dagblad.

Het is nog niet bekend hoe het slachtoffer er momenteel aan toe is. Ook is nog niet bekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Dit wordt nog onderzocht. Een deel van de omgeving is afgezet.