Baby bijna verdronken tijdens badje in Kaatsheuvel

Een baby van enkele maanden oud is woensdagochtend bijna verdronken tijdens het baden in Kaatsheuvel. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter en twee ambulances.

Rond 08.40 uur ging het mis toen de ouders hun baby in bad deden. Door een nog onbekende oorzaak kwam het kind in de problemen in het water. Het lukte om de baby op het laatste moment uit het bad te halen.

Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de huidige toestand is nog niets bekend.