Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Baby bijna verdronken tijdens badje in Kaatsheuvel

Ongeluk

Vandaag, 10:56 - Update: 4 minuten geleden

Link gekopieerd

Een baby van enkele maanden oud is woensdagochtend bijna verdronken tijdens het baden in Kaatsheuvel. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter en twee ambulances.

Rond 08.40 uur ging het mis toen de ouders hun baby in bad deden. Door een nog onbekende oorzaak kwam het kind in de problemen in het water. Het lukte om de baby op het laatste moment uit het bad te halen.

Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de huidige toestand is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.