Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Meisje (12) gered van verdrinking tijdens discozwemmen Alphen aan den Rijn'

'Meisje (12) gered van verdrinking tijdens discozwemmen Alphen aan den Rijn'

Ongeluk

Vandaag, 11:17 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Gespannen momenten afgelopen vrijdagavond in een zwembad in Alphen aan den Rijn. Een 12-jarig kind dreigde te verdrinken, maar een toezichthouder van zwembad De Hoorn lette goed op en wist het kindje te redden. Dat schrijft Omroep West.

Het meisje was aan het discozwemmen in zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn. Ze kreeg meerdere waarschuwingen om niet in het diepe bad te gaan, omdat ze geen zwemdiploma had. De verleiding bleek echter toch te groot, wat bijna rampzalige gevolgen had.

Het meisje werd gelukkig op tijd opgemerkt en meteen uit het water gehaald door een oplettende toezichthouder. Die begon meteen met reanimeren en andere collega's haalden de AED, schrijft de omroep.

Hulpdiensten

De hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. Een traumahelikopter, twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen ter plaatse. Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Op zaterdag kwam er goed nieuws, het meisje is uit het ziekenhuis ontslagen en maakt het goed, meldt directeur Remco Pielstroom aan Omroep West.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.