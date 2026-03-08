'Meisje (12) gered van verdrinking tijdens discozwemmen Alphen aan den Rijn'

Gespannen momenten afgelopen vrijdagavond in een zwembad in Alphen aan den Rijn. Een 12-jarig kind dreigde te verdrinken, maar een toezichthouder van zwembad De Hoorn lette goed op en wist het kindje te redden. Dat schrijft Omroep West.

Het meisje was aan het discozwemmen in zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn. Ze kreeg meerdere waarschuwingen om niet in het diepe bad te gaan, omdat ze geen zwemdiploma had. De verleiding bleek echter toch te groot, wat bijna rampzalige gevolgen had.

Het meisje werd gelukkig op tijd opgemerkt en meteen uit het water gehaald door een oplettende toezichthouder. Die begon meteen met reanimeren en andere collega's haalden de AED, schrijft de omroep.

Hulpdiensten

De hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. Een traumahelikopter, twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen ter plaatse. Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Op zaterdag kwam er goed nieuws, het meisje is uit het ziekenhuis ontslagen en maakt het goed, meldt directeur Remco Pielstroom aan Omroep West.