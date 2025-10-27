Passagierstrein botst op ambulance bij Halfweg, 200 passagiers geëvacueerd

Op de spoorwegovergang van de Oude Haarlemmerstraatweg in Halfweg is maandagochtend een evenementenambulance in botsing gekomen met een trein. De ambulance raakte zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur. Wat er precies misging, is nog onduidelijk, vertelt de politie aan Hart van Nederland. Door de aanrijding ligt het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam voorlopig stil.

Volgens de woordvoerder van ProRail zat de trein vol passagiers. "In de trein zaten ongeveer 200 inzittenden. Die moesten door de incidentenbestrijding worden geëvacueerd. Dat is best een operatie, zeker omdat je dat op een veilige manier wilt doen," vertelt ze tegen Hart van Nederland.

De evacuatie is inmiddels afgerond. "Dan moet de trein worden weggehaald, de auto en de trein moeten van het spoor af. Dan kunnen we goed zien wat de schade is voor de infrastructuur. Het lijkt erop dat er wel schade is, maar dat kunnen we nog niet zeggen. Als de schade bekend is, kunnen we pas een prognose stellen over hoe lang het nog gaat duren voordat de treinen weer gaan rijden," aldus Van der Cruysen.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.