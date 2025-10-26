Terug

Station Rotterdam Blaak ontruimd vanwege brand in trein

Brand

Vandaag, 18:29 - Update: 23 minuten geleden

In een passagierstrein in Rotterdam woedde zondagavond brand. Station Rotterdam Blaak werd daarom rond 18.30 uur volledig ontruimd.

Een woordvoerder van de NS meldt dat sprake was van "rookontwikkeling" in een trein van Eurostar die van Parijs naar Amsterdam onderweg was. Personeel van de trein zegt tegen een verslaggever van het ANP ook vuur te hebben gezien. Ongeveer tweehonderd inzittenden zijn geëvacueerd. Volgens de woordvoerder van NS is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

De machinist van de trein heeft rook ingeademd en wordt daarom nagekeken door ambulancepersoneel. De machinist had zijn dochter bij zich en ook zij wordt gecheckt.

Geen treinen

De brand is volgens de brandweer veroorzaakt door kortsluiting en inmiddels geblust. Er werd opgeschaald naar GRIP 1 om de ontruiming van het ondergrondse trein- en metrostation in het centrum van Rotterdam zo snel mogelijk te laten verlopen.

'De brand is uit, maar de situatie is nog niet helemaal onder controle', schrijft Rijnmond Veilig. 'De stroom op het spoor moet worden uitgeschakeld voordat hulpdiensten veilig bij de trein kunnen. Alle reizigers uit de trein hebben hun weg zelf kunnen vervolgen.'

Door de brandmelding rijden tot zeker 19.45 uur geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Rotterdam en Breda. Ook tussen Den Haag en Rotterdam rijden minder treinen. Volgens de woordvoerder is nog onduidelijk hoelang het duurt voordat het station wordt vrijgegeven en het treinverkeer wordt hervat. 

Metro’s en trams stoppen wel bij station Blaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

