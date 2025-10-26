Terug

Twee botsingen van tram met auto op 1 dag, in Den Haag en Rotterdam

Ongeluk

Vandaag, 16:55 - Update: 3 uur geleden

Zondag zijn zowel in Den Haag als in Rotterdam een auto en een tram op elkaar gebotst. Bij het Haagse ongeluk eerder op de zondag zijn de inzittenden nagekeken door ambulancepersoneel, bij het Rotterdamse ongeluk is er alleen sprake van materiele schade. maar ontspoorde de tram wel.

In Den Haag ging het begin van de middag mis op de kruising bij de Fruitweg en Televisiestraat, een auto botste op een tram. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het tramverkeer kon snel hervat worden.

Overstekende auto

Halverwege de middag was het raak aan de Groene Hilledijk in Rotterdam. Daar waren de gevolgen groter: de tram ontspoorde, nadat een auto vermoedelijk wilde oversteken. De auto is zwaar beschadigd, maar de bestuurder is niet gewond geraakt.

Door de botsing is ook een andere auto geraakt, die heeft lichte schade.

Door Redactie Hart van Nederland

