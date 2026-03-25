Auto rijdt tegen woning Beverwijk, veel schade aan gevel

Een gevel van een woning in Beverwijk ligt helemaal in puin nadat een automobilist woensdagavond tegen de woning tot stilstand kwam. Bij het ongeluk is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Het incident vond plaats rond 19.00 uur aan de Schans in de Noord-Hollandse plaats. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Op beelden is te zien dat de schade groot is. Volgens een videocorrespondent ter plaatse kwamen veel hulpdiensten op het incident af, waaronder de brandweer, politie en ambulance.

Na het ongeval is de omgeving tijdelijk afgezet. Op beelden is te zien dat er veel puin en glas van de gevel op de stoep terecht is gekomen. Ook de auto is flink beschadigd door de klap.