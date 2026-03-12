Gevel waait los in Den Burg en belandt deels op geparkeerde auto

De harde wind heeft donderdagavond voor een ravage gezorgd in Den Burg op Texel. Rond 20.45 uur stortte een groot deel van een gevel van een woning aan de Witte Kruislaan naar beneden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de straat direct af. Een auto die langs het pand stond raakte zwaar beschadigd door vallend puin.

De politie en brandweer rukten met meerdere eenheden uit, waaronder een hoogwerker. Omstanders moesten afstand houden omdat de situatie onveilig was.

'Gevel losgeraakt door harde wind'

Volgens een correspondenten ter plaatse kwam de gevel naar beneden door harde windstoten. Een groot deel van de muur brak los en viel met een flinke klap op de stoep en op een geparkeerde auto.

Brandweerlieden gingen met een hoogwerker omhoog om losse delen van de gevel te verwijderen. Zo willen ze voorkomen dat er nog meer stukken naar beneden vallen.

De straat blijft voorlopig afgezet. Niemand raakte niemand gewond maar de auto die naast de woning geparkeerd stond liep flinke schade op.