Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gevel waait los in Den Burg en belandt deels op geparkeerde auto

Ongeluk

Vandaag, 22:01 - Update: 28 minuten geleden

Link gekopieerd

De harde wind heeft donderdagavond voor een ravage gezorgd in Den Burg op Texel. Rond 20.45 uur stortte een groot deel van een gevel van een woning aan de Witte Kruislaan naar beneden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de straat direct af. Een auto die langs het pand stond raakte zwaar beschadigd door vallend puin.

De politie en brandweer rukten met meerdere eenheden uit, waaronder een hoogwerker. Omstanders moesten afstand houden omdat de situatie onveilig was.

'Gevel losgeraakt door harde wind'

Volgens een correspondenten ter plaatse kwam de gevel naar beneden door harde windstoten. Een groot deel van de muur brak los en viel met een flinke klap op de stoep en op een geparkeerde auto.

Brandweerlieden gingen met een hoogwerker omhoog om losse delen van de gevel te verwijderen. Zo willen ze voorkomen dat er nog meer stukken naar beneden vallen.

De straat blijft voorlopig afgezet. Niemand raakte niemand gewond maar de auto die naast de woning geparkeerd stond liep flinke schade op.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.