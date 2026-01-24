Auto vliegt na botsing met lijnbus door gevel van showroom

In het Zuid-Hollandse Dordrecht is een auto dwars door de gevel van een autoshowroom gereden. Op beelden is te zien dat het misgaat wanneer de zwarte Opel afremt om een fietser voorrang te verlenen. Het voertuig krijgt van achter een flinke tik van een lijnbus die niet op tijd tot stilstand kwam en rolt ongeremd door, dwars door de gevel heen. Voor zover bekend zijn alle betrokkenen ongedeerd gebleven, maar aan het pand is flinke schade ontstaan.

Daar waren op dat moment meerdere mensen aanwezig. "Het was erg druk in de zaak toen het gebeurde, we schrokken ons allemaal rot", vertelt de eigenaar van de showroom aan Hart van Nederland. "Er liep op dat moment ook een kind in de zaak, dus ik ben gelijk gaan kijken of hij ongedeerd was. We zijn heel blij dat er niemand gewond is geraakt."

Flinke schade

Op foto's is te zien dat de Opel keurig naast een geparkeerde auto in de showroom tot stilstand is gekomen. De eigenaar kan in die zin spreken van geluk, want kort daarvoor stond er op die plek nog een gloednieuwe Jeep geparkeerd. "Die was toevallig net verkocht, anders hadden we echt een probleem gehad", zegt de eigenaar van de zaak.

De gevel van het pand is echter wel volledig verwoest. Op de vloer liggen glasscherven, afkomstig uit de pui die tevens niet meer te redden is. Een glaszetter is al ter plaatse om de scherven te ruimen en de pui tijdelijk te dichten met stukken hout.

Ook de Opel is flink beschadigd. Op zowel de achterkant als de voorkant van de auto zijn forse deuken te zien.

Verkoop gaat door

Ondanks de schrik en de schade, blijft de showroom vandaag open voor verkoop. "We zijn gewoon weer doorgegaan met auto's verkopen", vertelt de eigenaar. "We hebben allemaal dus ook nog niet gegeten, we zijn eigenlijk alleen maar bezig geweest met het afhandelen van dit incident en het voortzetten van ons normale werk."

Alle auto's die in de showroom staan zijn onbeschadigd gebleven.