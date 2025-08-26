Kinderen naar ziekenhuis na aanrijding met kinderwagen, bestuurder rijdt door

In Waalre is dinsdagochtend een aanrijding geweest met een kinderwagen. Hoe het nu gaat met de kinderen is nog niet duidelijk; wel zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk is de bestuurder van het voertuig doorgereden.

Het ongeluk gebeurde op de Dreefstraat in de Brabantse plaats. De vrouw die de kinderwagen voortduwde, kwam net terug van het boodschappen doen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onbekend. Door de klap belandde de kinderen uit de wagen.

Op beelden is te zien dat het incident plaatsvond in een woonwijk waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden. Omstanders laten aan een correspondent ter plaatse weten dat er mogelijk harder is gereden.

De politie in Waalre is momenteel op zoek naar het betrokken voertuig.