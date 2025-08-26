Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kinderen naar ziekenhuis na aanrijding met kinderwagen, bestuurder rijdt door

Ongeluk

Vandaag, 12:19

Link gekopieerd

In Waalre is dinsdagochtend een aanrijding geweest met een kinderwagen. Hoe het nu gaat met de kinderen is nog niet duidelijk; wel zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk is de bestuurder van het voertuig doorgereden.

Het ongeluk gebeurde op de Dreefstraat in de Brabantse plaats. De vrouw die de kinderwagen voortduwde, kwam net terug van het boodschappen doen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onbekend. Door de klap belandde de kinderen uit de wagen.

Op beelden is te zien dat het incident plaatsvond in een woonwijk waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden. Omstanders laten aan een correspondent ter plaatse weten dat er mogelijk harder is gereden.

De politie in Waalre is momenteel op zoek naar het betrokken voertuig.

Lees ook

Zwaargewonde na crash in Eindhoven: kinderwagen uit auto geslingerd
Zwaargewonde na crash in Eindhoven: kinderwagen uit auto geslingerd
Drie kinderen naar ziekenhuis na ongeval met kinderwagen in Den Haag
Drie kinderen naar ziekenhuis na ongeval met kinderwagen in Den Haag
Vrouw met kinderwagen aangereden door auto in Breda
Vrouw met kinderwagen aangereden door auto in Breda

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.