Loopbrug ingestort na botsing met vrachtwagen, voetganger bekneld

Ongeluk

Vandaag, 12:42

Een vrachtwagen is donderdagochtend tegen een loopbrug aan de Professor van Buchemlaan in Tilburg aangereden. De loopbrug is ingestort en er is een voetganger bekneld geraakt. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de weg is tijdelijk afgesloten.

De politie ontving rond 10.10 uur een melding over het ongeval. De loopbrug is bovenop de vrachtwagen ingestort en een man die ten tijde van het ongeval op de brug liep, is bekneld geraakt. Deze voetganger was al bevrijd toen de brandweer aankwam. Hij hield hier wel letsel aan over en is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Door het ongeval is de loopbrug ingestort en leunt nu op de vrachtwagen. De werkzaamheden om de ingestorte brug en de vrachtwagen weg te halen gaan nog enkele uren duren. De weg is hierdoor afgezet en bezoekers aan het nabijgelegen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis moeten omrijden.

