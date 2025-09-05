Terug

Zware botsing tussen volle lijnbus en vrachtwagen: 17 gewonden

Vandaag, 20:34

Door een kop-staartbotsing tussen een lijnbus en een vrachtwagen op de N62 bij het Zeeuwse Nieuwdorp zijn vrijdag vier mensen in een ziekenhuis beland. Dertien passagiers raakten lichtgewond, meldt de brandweer.

Hoe ernstig de verwondingen zijn van de vier mensen die met een ambulance naar een ziekenhuis werden vervoerd, kon een woordvoerder van de brandweer niet zeggen. Hij gaat ervan uit dat de vier in de bus zaten, evenals de dertien lichtgewonden. Een bus kwam ter plaatse om de passagiers naar een opvanglocatie te vervoeren, waar een noodhulpteam van het Rode Kruis ze opvangt en verzorgt. De politie meldt dat zeven mensen naar de opvanglocatie zijn gebracht, andere passagiers zijn op eigen gelegenheid weggegaan.

De bus botste achterop de vrachtwagen. Op foto's is te zien dat zowel de bus als de vrachtwagen flink beschadigd raakte.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Daarvoor blijft de N62 richting de A58 voorlopig afgesloten, aldus de politie.

