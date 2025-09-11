Terug

Vrouw (28) ernstig gewond na ongeluk met vrachtwagen bij Meeuwen

Ongeluk

Vandaag, 19:30

Op de Provincialeweg-Zuid bij het Brabantse Meeuwen gebeurde dinsdagmiddag een ernstig verkeersongeval tussen een personenauto en een vrachtwagen. Bij het ongeval is de bestuurster van de auto zwaargewond geraakt, ze werd daarna gereanimeerd.

De auto en een vrachtwagen botsten volgens Omroep Brabant frontaal op elkaar. Net na de middag kwam de auto door een onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. De vrachtwagenchauffeur probeerde de auto no te ontwijken, maar hij kon de frontale botsing niet voorkomen.

De bestuurder van de auto is volgens de regionale omroep een 28-jarige vrouw uit Andel, zij raakte dus ernstig gewond. Volgens de politie is de vrachtwagenchauffeur ongedeerd gebleven. Over de toedracht van het ongeluk is op dit moment nog niets bekend.

