Automobilist knalt door pui van woning in Oss en zorgt voor grote ravage

Een automobilist is maandagavond een woning aan de Van Veldekestraat in Oss binnengereden. Het voertuig knalde dwars door de pui en zorgde voor een grote ravage. Er raakte niemand gewond.

Het is nog niet bekend of de bewoners op het moment van het incident thuis waren. De brandweer heeft gecontroleerd. De auto wordt door een berger uit de woning gehaald.

Het is nog niet duidelijk hoe de auto van de weg is geraakt. Volgens een politiewoordvoerder zijn mogelijk de pedalen door elkaar gehaald, waardoor de bestuurder juist gas heeft gegeven in plaats van geremd. De woningbouwvereniging is eigenaar van het huis en die is op de hoogte gebracht.