Betrokkene frontale botsing in Nieuwe Pekela vlucht op slippers

Ongeluk

Vandaag, 20:15

Bij een ongeluk op de N366 bij het Groningse Nieuwe Pekela is een gewonde gevallen bij een frontale botsing. De gewonde is ter plekke behandeld, een andere betrokkene heeft het op een lopen gezet.

De politie is nog naar de weggevluchte man op zoek en deed een oproep op Burgenter om 112 te bellen als je hem ziet. De man droeg zwarte kleding, waaronder een joggingbroek. Hij is ongeveer 1 meter 90 lang draagt slippers.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De weg is afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

