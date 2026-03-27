Meerdere gewonden bij ongeluk met gasfles bij middelbare school in Oosterhout

In de Brabantse plaats Oosterhout zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een gasfles. Het incident gebeurde nabij middelbare school De Zwaaikom aan de Nassaustraat. Het ongeval vond plaats tijdens het bakken van pannenkoeken, meldt de veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is onduidelijk over het aantal slachtoffers van het ongeluk met de gasfles bij een school in Oosterhout. Eerder zei de veiligheidsregio dat er zo'n vijf slachtoffers waren gevallen, later ging het om zeven mensen en nu blijken het er toch weer vijf.

Vier mensen hebben lichte brandwonden en één iemand moest naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De persoon die naar het ziekenhuis moest, zou een minderjarige zijn, zo zei de woordvoerder eerder. Nu wil hij in het midden laten of het om een volwassene of om een tiener gaat.

Tijdens het pannenkoeken bakken

Het ongeluk was iets voor het middaguur bij praktijkschool De Zwaaikom, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Volgens hem werden er op het moment van het ongeluk pannenkoeken gebakken. Op Facebook is een uitnodiging te vinden voor een koffieochtend aan de praktijkschool, waarbij lekkers zou worden geserveerd.

Eerder meldde de veiligheidsregio ook al dat de brand ontstond nabij een middelbare school. Later bleek dat het gebeurde in de keuken van een praktijkschool. Waarschijnlijk was er een lekkage aan een gasfles, waarna brand ontstond.

Het personeel van de school heeft het pand ontruimd, aldus de veiligheidsregio. Leerlingen en personeel zijn in een buurthuis opgevangen en later naar huis gegaan.

Beeld: SQ Vision