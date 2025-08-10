Hevige vlammenzee op boten Rotterdam: gasflessen mogelijk de oorzaak

Zondagmiddag rond 14:50 uur brak er brand uit op meerdere pleziervaartuigen en een ponton in de Schiedamse Schie, vlakbij de Oost-Abtsbrug in Rotterdam. Vermoedelijk ontstond de brand door gasflessen die aanwezig waren op een van de boten. Volgens de politie was er niemand aanwezig op de boten toen de brand ontstond.

De brandweer kon alleen vanaf de overkant blussen, waardoor het enige tijd duurde voordat de brand onder controle was. Volgens Rijnmond hebben getuigen meerdere knallen gehoord en zagen een flinke rookontwikkeling in de omgeving.

De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan.