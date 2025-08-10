Hevige vlammenzee op boten Rotterdam: gasflessen mogelijk de oorzaak

Brand
Vandaag, 17:35
Zondagmiddag rond 14:50 uur brak er brand uit op meerdere pleziervaartuigen en een ponton in de Schiedamse Schie, vlakbij de Oost-Abtsbrug in Rotterdam. Vermoedelijk ontstond de brand door gasflessen die aanwezig waren op een van de boten. Volgens de politie was er niemand aanwezig op de boten toen de brand ontstond.
De brandweer kon alleen vanaf de overkant blussen, waardoor het enige tijd duurde voordat de brand onder controle was. Volgens Rijnmond hebben getuigen meerdere knallen gehoord en zagen een flinke rookontwikkeling in de omgeving.
De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan.
Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.