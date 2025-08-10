Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hevige vlammenzee op boten Rotterdam: gasflessen mogelijk de oorzaak

Brand

Vandaag, 17:35

Link gekopieerd

Zondagmiddag rond 14:50 uur brak er brand uit op meerdere pleziervaartuigen en een ponton in de Schiedamse Schie, vlakbij de Oost-Abtsbrug in Rotterdam. Vermoedelijk ontstond de brand door gasflessen die aanwezig waren op een van de boten. Volgens de politie was er niemand aanwezig op de boten toen de brand ontstond.

De brandweer kon alleen vanaf de overkant blussen, waardoor het enige tijd duurde voordat de brand onder controle was. Volgens Rijnmond hebben getuigen meerdere knallen gehoord en zagen een flinke rookontwikkeling in de omgeving.

De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Lees ook

Brand boten Hoorn onder controle, geen slachtoffers
Brand boten Hoorn onder controle, geen slachtoffers
Brand in jachthaven Leiden beschadigt acht boten
Brand in jachthaven Leiden beschadigt acht boten
Brandweerlieden gewond en boten verwoest na brand bij watersportbedrijf Friesland
Brandweerlieden gewond en boten verwoest na brand bij watersportbedrijf Friesland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.